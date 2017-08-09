В Китае проверят расходы чиновников на дорогой алкоголь

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В Китае набирает обороны кампания по борьбе с коррупцией. В ее рамках инициирована проверка трат чиновников на дорогой алкоголь.

Китайский лидер Си Цзиньпин активизировал кампанию по борьбе с коррупцией. Об этом пишет в среду "Газета.ру" со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что будут проверены все незаконные расходы чиновников на элитный алкоголь за этот год. В отчете надзорные органы укажут имена госслужащих, которые тратились на банкетах на горячительное.