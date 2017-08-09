Москвичку избили в турецком отеле за попытку сфотографировать друзей

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В одном из отелей турецкой Антальи избили москвичку. Это произошло после того, как она начала фотографировать своих друзей на территории гостиницы. Такие действия не понравились профессиональным фотографам, которые арендовали эту местность. В результате конфликт перерос в избиение. За женщину вступился ее муж - профессиональный боксер.

Жительница Москвы, вернувшаяся с отдыха в пятизвездочном отеле в турецкой Анталье, заявила, что была избита на территории гостиницы. Об этом она сообщила в своем Facebook, пишет "Ридус".

По ее словам, это произошло после того, как она попыталась сфотографировать друзей, которые в тот день собирались улетать. Как только она приступила к фотосъемке, к ней подошел неизвестный мужчина с бейджем гостиницы и сообщил, что "ей конец". После этого он ушел, а когда вернулся, то привел с собой коллегу.

По словам двух мужчин, в этом месте фотографировать могут только они, так как, у них контракт с отелем. На слова женщины о том, что она клиентка отеля и делает фотографии только для себя, они ответили агрессией. По утверждению москвички, фотографы набросились на нее с кулаками и начали таскать за волосы по газону. Друзья попытались спасти подругу, но сделать это смог только вовремя подоспевший муж пострадавшей, который был профессиональным боксером.

Оставшиеся до отъезда в Россию дни гости отеля потратили на разборки. Руководству гостиницы они ничего не смогли доказать. Также они не дождались и извинений.

Между тем, администрация отеля Kirman Arycanda De Luxe, в котором якобы произошел инцидент, заявила, что драка случилась вне территории комплекса. Там заявили, что фотографы не являются персоналом гостиницы, а только арендаторами. Вероятно, они решили, что клиентка отеля занимается профессиональной съемкой.

При этом, в гостинице утверждают, что предлагали помощь россиянам, сообщает РИА Новости. Однако те уехали из Турции, отказавшись передавать дело в полицию.

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