Врезавшийся в военных под Парижем водитель задержан

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Мужчина, совершивший на автомобиле наезд на военных в пригороде Парижа, задержан. Об этом сообщает французский телеканал BFM со ссылкой на полицию. По предварительным данным, при задержании он был ранен. Ранее прокуратура квалифицировала атаку на военных как теракт.

Французская полиция задержала мужчину, который в среду днем совершил наезд на группу военных в пригороде Парижа. Во время спецоперации он был ранен, сообщает телеканал BFM.

ЧП в северо-западном пригороде французской столицы Леваллуа-Перре произошло этим утром. Военнослужащие должны были патрулировать улицы в рамках антитеррористической операции. Она началась после серии атак в республике полтора года назад.

По данным властей, действия преступника были тщательно спланированы. Злоумышленник поджидал солдат у казармы, с места происшествия он скрылся. Прокуратура Парижа квалифицирует наезд на военных как теракт.

В результате нападения шесть человек получили ранения. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии.