В Минобразования рассказали о любимых книгах россиян

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Министерство образования и науки провело опрос, чтобы выяснить, какие книги россияне считают своими любимыми. Первое место среди опрошенных занял роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Второе и третье места заняли соответственно цикл произведений Джоан Роулинг о Гарии Поттере и "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери.

Россияне назвали своей любимой книгой роман "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Министерством образования и науки, сообщил портал "Русская планета".

В исследовании приняли участие пять тысяч человек. Второе и третье место среди опрошенных заняли соответственно цикл произведений о Гарри Поттере Джоан Роулинг и "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери. Четвертым стал роман Льва Толстого "Война и мир", пятой - сказка "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери.

Также в десятку любимых произведений россиян вошли "Три товарища" Эриха Марии Ремарка, "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Робинзон Крузо" Даниэля Дефо, "Гордость и предубеждение" Джейн Остин и "Два капитана" Валентина Каверина.