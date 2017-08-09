У горящего ТЦ на Таганке обрушилась мансарда

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Площадь пожара в ТЦ "Атом" на Таганской площади возросла до 1,5 тысячи квадратных метров. Произошло обрушение мансарды, все люди были эвакуированы. К тушению приведена в готовность пожарная авиация.

В горящем ТЦ "Атом" на Таганской площади произошло обрушение мансардной части здания, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Площадь возгорания увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров, сложность пожара понижена до второго из пяти. О причинах возгорания пока ничего не известно.

По данным источников "Интерфакса", из здания были выведены 120 человек. В нем располагаются букмекерская контора, торговые предприятия, предприятия общепита

В тушении пожара принимают участие 133 человека и 43 единицы техники. Также приведена в готовность группировка московского авиационного узла.

Несмотря на сильный пожар все станции метро вблизи ТЦ – "Таганская-кольцевая", "Таганская-радиальная" и "Марксисткая" - работают в штатном режиме. Движение по близлежащим улицам затруднено.