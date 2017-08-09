Экс-бухгалтер "Седьмой студии" дала показания против Серебренникова

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Бывший бухгалтер "Седьмой студии" дала показания против Кирилла Серебренникова. Они были оглашены в среду судьей в Мосгорсуде. Согласно показаниям Нины Масляевой, с ее помощью режиссер и другие фигуранты уголовного дела разработали план по хищению средств и проводили обналичивание денег.

Бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева дала показания против режиссера Кирилла Серебренникова по делу о хищении госсредств. Их огласила судья в Мосгорсуде в среду, передает РИА Новости.

"Юрий Итин, Кирилл Серебренников и Алексей Малобродский разработали план хищения средств, выделенных на разработку проекта "Платформа". Серебренников и Малобродский с моей помощью проводили обналичивание денежных средств", - говорится в показаниях Масляевой.

Кроме того, экс-бухгалтер рассказала, что по их указанию она вносила ложные данные в финансовые отчетности.

Ранее в мае в московском театре "Гоголь-центр" и дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски по делу о хищении государственных средств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". По версии следствия, ее руководство с 2011 по 2014 годы похитило из бюджета 200 миллионов рублей. Уголовное дело заведено по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Фигурантами дела стали экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и экс-директор организации Юрий Итин.

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