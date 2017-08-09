Движение по Пречистенской набережной и Лубянскому проезду перекроют в конце недели

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Пречистенскую набережную перекроют для движения транспорта с 23:00 четверга до 02:00 воскресенья, а Лубянский проезд — с 00:00 субботы до 05:00 понедельника. На улицах проложат кабельную канализацию и проведут работы по переустройству инженерных сетей.

В конце недели движение транспорта на Пречистенской набережной и в Лубянском проезде будет перекрыто. С 23:00 четверга, 10 августа, до 02:00 воскресенья, 13 августа, для автомобилей закроют участок Пречистенской набережной от Новокрымского до Соймоновского проезда. А с 00:00 субботы, 12 августа, до 05:00 понедельника, 14 августа, будет перекрыто движение по всему Лубянскому проезду. За это время на улицах проведут работы по переустройству инженерных сетей, а также проложат кабельную канализацию. Кроме того, в Лубянском проезде вдоль Ильинского сквера демонтируют старый бортовой камень и установят новый. Работы проведут по программе городского благоустройства "Моя улица".

"Трубы сети водостока проходят вдоль всего Лубянского проезда. Они идут параллельно друг другу, их нужно соединить при помощи восьми пересечек, которые расположены как раз под проезжей частью. Для выполнения этих работ необходимо задействовать все пространство улицы. На Пречистенской набережной предстоит провести масштабное переустройство сети водостока на 12 участках, сделать смотровые колодцы и новые дождеприемные решетки, а также проложить кабельную канализацию. Эти работы также невозможно провести на набережной без перекрытий", — рассказали в комплексе городского хозяйства.

Объехать этот участок Пречистенской набережной автомобилисты смогут по Новокрымскому и Соймоновскому проездам, улице Остоженке, а также по прилегающим к ней переулкам — все они будут доступны для проезда.

В Лубянском проезде перекроют движение от Славянской до Лубянской площади — это вся территория проезда. Кроме того, проехать нельзя будет по Малому Спасоглинищевскому и Лучникову переулкам. Также будет закрыт поворот с улицы Мясницкой на Новую площадь. Объехать перекрытый участок можно будет по улице Мясницкой, Большому Златоустинскому переулку, Большому Спасоглинищевскому переулку через Солянский проезд и Славянскую площадь на улицу Варварку и Китайгородский проезд в сторону Москворецкой набережной. Проехать к домам по перекрытым улицам смогут только местные жители (резиденты), а также спецтранспорт. На время перекрытий для движения общественного транспорта в сторону Лубянской площади на Новой и Старой площадях сделают выделенную полосу во встречном направлении.