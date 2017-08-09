15:55, 09 августа 2017

Видео горящего торгового центра на Таганской площади

Теги:  пожар  Происшествие  москва  TVC.RU (Видео)

В среду в торговом центре "Атом" на Таганской площади произошел крупный пожар. Обрушилась мансарда, все люди были эвакуированы. В Сети появилось видео с места происшествия.

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