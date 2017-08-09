15:55, 09 августа 2017
Видео горящего торгового центра на Таганской площади
Пожар в ТЦ «Атом» на Таганской площади
Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a>
Пожар в ТЦ «Атом» на Таганской площади
Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a>
Пожар в ТЦ «Атом» на Таганской площади
Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a>
Пожар в ТЦ «Атом» на Таганской площади
Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a>
Пожар в ТЦ «Атом» на Таганской площади
Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a>
Пожар в ТЦ «Атом» на Таганской площади
Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a>
Теги:
пожар
Происшествие
москва
TVC.RU (Видео)
В среду в торговом центре "Атом" на Таганской площади произошел крупный пожар. Обрушилась мансарда, все люди были эвакуированы. В Сети появилось видео с места происшествия.