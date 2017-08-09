МЧС сообщило о ликвидации пожара на Таганской площади

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В Главном управлении МЧС столицы сообщили о ликвидации пожара в торговом центре "Атом" на Таганской площади. По данным ведомства, пожал был потушен в 15:53.

Пожар в торговом центре на Таганской площади ликвидирован. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Москве.

"Пожар ликвидирован в 15:53 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на начальника ГУ МЧС столицы Илью Денисова, в настоящее время на мансардном этаже здания проводится проливка остаточных очагов. По его словам, ликвидацию возгорания усложняли находившиеся в помещении баллончики с краской, которые взрывались и повышали интенсивность огня.

"Пострадавших на пожаре нет. Причины пожара будут установлены экспертами", - сказал Денисов.

Крупный пожар произошел в среду в торговом центре "Атом". Площадь возгорания составила около 1500 квадратных метров. Обрушилась мансарда, все люди были эвакуированы. Информации о пострадавших нет.