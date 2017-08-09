Алексей Учитель решил побороться вместе с "Матильдой" за "Оскар"

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Режиссер скандально-известного фильма "Матильда" Алексей Учитель заявил, что кинокартина примет участие в "оскаровской гонке". По его словам, именно для этого "Матильда" была выпущена в так называемый ограниченный прокат.

Фильм "Матильда" должен принять участие в гонке за право быть номинированным на премию "Оскар". Об этом заявил режиссер кинокартины Алексей Учитель, передает ТАСС.

"Мы хотели бы участвовать в "оскаровской гонке", - заявил он. По его словам, именно для этого "Матильда" была выпущена в так называемый ограниченный прокат.

Учитель напомнил, что уже были проведены предварительные показы в Москве и Санкт-Петербурге, а в сентябре будут показы во Владивостоке. Режиссер напомнил, что подобная практика полезна перед большим прокатом, так как, она позволяет узнать мнение людей. Также ограниченный прокат позволит соблюсти все формальности и "пройти квалификацию фильмов на выдвижение от России на премию "Оскар".

Оскаровский комитет России, возглавляемый Владимиром Меньшовым, до 1 октября должен выдвинуть от нашей страны картину, которая могла бы претендовать на премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

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