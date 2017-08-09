Один полицейский ранен при задержании атаковавшего военных под Парижем

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Во Франции задержан подозреваемый в наезде на военных под Парижем. В ходе операции от шальной пули пострадал один полицейский. Сам нападавший был не вооружен.

Один полицейский получил ранение во время задержания злоумышленника, который напал на военнослужащих в пригороде Парижа. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе задержания сотрудники спецпоздразделения по борьбе с бандитизмом открыли огонь по автомобилю, в котором находился мужчина. В результате во время спецоперации ранения получили злоумышленник, а также один полицейский. Последний пострадал от шальной пули.

Сам нападавший не был вооружен.

Ранее антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа начало расследование нападения на военнослужащих. Дело начато по статье " покушение на жизнь представителей власти в связи с терактом". Расследованием займется региональное полицейское управление.

Сейчас трое военных находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Утром, 9 августа, в Леваллуа-Перре автомобиль BMW совершил наезд на группу военных. В результате атаки пострадали шестеро. Водитель автомобиля скрылся с места преступления, но позднее был задержан.

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