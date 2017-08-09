СМИ назвали имя подозреваемого в наезде на военных во Франции

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Во Франции задержан подозреваемый в нападении на группу военнослужащих в пригороде Парижа. По данным местных СМИ, речь идет о 37-летнем темнокожем мужчине по имени Аму. Ранее он не был известен спецслужбам. Во время операции по задержанию полицейские открыли огонь по автомобилю злоумышленника.

Изрешеченный пулями кузов, пробитое лобовое стекло. На трассе A16 к северу от Парижа полиция задержала водителя, подозреваемого в нападении на военнослужащих. В результате преследования и перестрелки он ранен, передает "ТВ Центр".

Объявленная утром мобилизация принесла результаты. К 14 часам по местному времени спецоперация по поимке предполагаемого преступника завершилась. Личность и документы задержанного тщательно проверяются. Пока же на месте происшествия криминалисты собирают улики, полицейские опрашивают очевидцев.

Для благополучного парижского пригорода Леваллуа-Перре утреннее происшествие стало шоком. "Я услышала глухой шум и когда вышла на балкон, увидела двух солдат на земле. Другие солдаты громко кричали. Я подумала, что это несчастный случай, потому что там рядом работал кран", - рассказала работница отеля Надя Лепрон.

Инцидент произошел в 8:15 утра. Военнослужащие, патрулирующие город в рамках антитеррористической операции Sentinelle, выходили из казармы, которая расположена на площади Верден, в 200 метрах от мэрии. И направлялись к патрульным машинам.

Из 10 военнослужащих - шестеро пострадавших. В крайне тяжелом состоянии госпитализированы трое. Очевидцы рассказали - автомобилем BMW управлял темнокожий мужчина. И он сознательно протаранил солдат. И скрылся. Мотив остается неясен. Зато наверняка известно одно: пострадавшие - военнослужащие 35 пехотного полка, созданного для охраны жителей Франции в январе 2015 года после теракта против еженедельника Charlie Hebdo. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли назвала нападение "подлой атакой".

"Я хочу осудить крайне трусливое деяние, совершенное сегодня утром против сил Sentinelle. Подлый акт, который никак не подорвет готовность военных работать для обеспечения безопасности французов", - отметил он.

Это не первое нападение на силовиков, охраняющих Францию за последний год. Эксперты отмечают, что атаки террористов-одиночек, направляющих транспортные средства в толпу людей, стали характерным "почерком" запрещенной в России террористической группировки ИГ. Антитеррористическое подразделение Парижской прокуратуры уже начало расследование. Ей предстоит и квалифицировать дело, и установить, являлось ли оно терактом.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".