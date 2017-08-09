Пожар на Таганской площади тушили около двух часов

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Движение автотранспорта по Садовому кольцу в районе Таганской площади восстановлено. Днём часть Земляного вала была перекрыта из-за крупного пожара в торговом центре "Атом". Возгорание произошло на верхнем этаже и стало причиной частичного обрушения мансарды. Пожару был присвоен третий уровень сложности. На борьбу с огнём ушло около двух часов.

Сообщения о пожаре на Таганской площади начали поступать на пульт дежурного МЧС около двух часов дня. Огонь и густой дым вырывались из окон третьего этажа торгового центра. Не дожидаясь прибытия пожарных, люди стали самостоятельно выбираться из здания, передает "ТВ Центр".

Эпицентр возгорания и причины установят следователи. Однако все очевидцы указывают на верхний - надстроенный этаж старого дома. Мансарда появилась здесь несколько лет назад. Располагались в ней как офисы, так и складские помещения различных арендаторов. Пламя охватило полторы тысячи квадратных метров, произошло частичное обрушение центральной части мансарды. С огнем пожарные боролись несколько часов. Работали 40 единиц техники. В готовности оставалась пожарная авиация, но помощь летчиков не потребовалась. Погибших и пострадавших нет.

"Тушение пожара осложнялось тем, что в очаге пожара находилось большое количество баллончиков с краской, которые при высокой температуре взрывались, и интенсивность горения увеличивалась. Нами также применялась лаборатория по определению вредных веществ в воздухе. Предельная концентрация не превышена. Угрозы жителям Москвы нет", - сообщил начальник главного управления МЧС по Москве Илья Денисов.

На Таганской площади плотная застройка. Пламя могло перекинуться на другие строения. Однако и этого удалось избежать.

Для тушения пожара пришлось перекрыть внутреннюю сторону Садового кольца и прилегающие к Таганской площади улицы. Однако, чтобы не создавать транспортный коллапс в вечерний час-пик, автоинспекторы оставили свободной внешнюю сторону Садового и регулировали движение в ручном режиме.

На тушение пожара ушло около трех часов. Движение по Садовому восстановили еще до того, как основная часть автомобилистов начала выезжать с работы. Следователям предстоит установить собственников и арендаторов здания. К ним у надзорных ведомств множество вопросов.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".