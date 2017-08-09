Движение транспорта на Таганской площади восстановлено после пожара

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Движение автотранспорта на Таганской площади в Москве восстановлено после крупного пожара. Перекрытый ранее участок вновь открыт для движения автомобилей.

Движение транспорта восстановлено на Таганской площади, где ранее произошел крупный пожар. Об этом сообщил ТАСС с места событий.

Движение по участку Таганской площади, который ранее был закрыт, вновь было открыто для автомобилей.

Крупный пожар произошел в среду в торговом центре "Атом". Площадь возгорания составила около 1500 квадратных метров. Обрушилась мансарда, все люди были эвакуированы. Информации о пострадавших нет.