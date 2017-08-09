ФБР провело обыск в доме экс-главы предвыборного штаба Трампа

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ФБР провело обыск в доме бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Следственные действия состоялись на следующий день после того, как экс-глава штаба встретился с сотрудниками разведывательного комитета Сената.

Агенты ФБР провели обыск в доме экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа в рамках расследования дела о вмешательстве России в американские выборы. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Обыск состоялся в конце прошлого месяца. В рамках следственных действий сотрудники ФБР изымали документы и другие материалы. Агенты пришли в дом Манафорта без предварительного предупреждения на следующий день после того, как он встретился с сотрудниками разведывательного комитета Сената.

Обыск произошел в то время, когда Манафорт подавал документы в комитеты Конгресса, расследующие вмешательство России в выборы 2016 года. Как отмечает издание, ордер на обыск был выдан федеральным судьей, так как он имел основания полагать, что Манафорту нельзя доверять, и он может передать не все необходимые записи. Кроме того, экс-главе штаба Трампа могли пытаться показать, что ему не стоит ждать мягкого обращения в ходе расследования.

"Если ФБР нужны были документы, они могли просто попросить, и он бы их предоставил", - заявил источник, близкий к Белому дому.

Как сообщило агентство Reuters, представитель Манафорта подтвердил, что в одном из домов экс-главы штаба Трампа агентами ФБР был проведен обыск.