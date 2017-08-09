Эксперт: в одесском Доме профсоюзов людей убило отравляющее вещество

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Жертвы трагедии в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года перед сожжением были отравлены ядовитым химическим веществом. В среду об этом рассказал на брифинге в Донецке криминалист Сергей Искрук, который был вынужден покинуть Украину после нескольких нападений на него.

Эксперт-криминалист по делу о гибели людей в одесском Доме профсоюзов Сергей Искрук вынужден прятаться от украинских властей. Выводы, к которым он пришел в рамках расследования, крайне не понравились Генеральной прокуратуре. Несколько раз его просили переписать свое заключение, передает "ТВ Центр".

"Я был вызван в прокуратуру Украины, где мне предложили, скажем так, в мягкой форме, переписать выводы, которые касаются причины гибели людей, намекая на то, что эти выводы неправильные. Я отказался что-либо переписывать", - рассказал он.

Однако давление на эксперта полиции продолжилось. Те, кто до сих пор не заинтересован в объективном расследовании одесской трагедии, не брезговали никакими методами.

После нескольких нападений со стороны радикалов и вызовов в прокуратуру на очень неприятные разговоры Сергей Искрук принял решение перебраться в Донецк. Для подстраховки отправил своим друзьям в Европе видеопослание с описанием попыток украинских властей заставить его замолчать и истинными причинами гибели людей в Одессе.

"На четвертом или на пятом этаже были обнаружены два трупа, парень с девушкой. Они сидели в обнимку в расслабленной позе. В тоже время у них сгорели верхние конечности, голова, плечи. То есть никаких рефлекторных действий организм не предпринимал. Это говорит о том, что их рефлекторные функции были отключены под воздействием чего-то", - отметил Искрук.

Поначалу этот факт поставил эксперта в тупик. Положение тел, нехарактерное для людей, отравленных при пожаре, он сопоставил с другими фактами. Например, с показаниями одного из свидетелей, который рассказывал о желтом дыме в Доме профсоюзов. Это явный признак горения химических веществ. И, наконец, в крови погибших был обнаружен хлороформ.

"Если мы берем физико-химический процесс, то хлороформ, находящийся возле открытого источника огня, под воздействием прямого солнечного света превращается в фосген", - указал Искрук.

Фосген - боевое отравляющее вещество, активно применявшееся еще в Первой мировой войне. При отравлении им люди практически ничего не чувствуют. При высокой концентрации, в закрытых помещениях смерть наступает практически мгновенно. Понятно, что выводы о применении этого высокотоксичного газа никак не могут устроить украинские власти. Ведь тогда становится еще очевиднее, что бойня в Доме профсоюзов была тщательно спланирована. И версия, которая до сих пор остается официальной о том, что жертвы сами себя подожгли, делается еще более абсурдной. Сергей Искрук скрывать правду не собирается. Теперь он только опасается за жизни своих близких, оставшихся на Украине и просит помощи у международных организаций и правозащитников.

Александр Огородников, "ТВ Центр".