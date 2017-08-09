США создадут военную базу на севере Ирака

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США создают военную базу на севере Ирака. Строительство завершено уже наполовину. База будет функционировать в рамках операции по освобождению расположенного неподалеку города Талль-Афар от ИГ.

Недалеко от города Талль-Афар на севере Ирака будет создана военная база США. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Как отметил полковник ВС Ирака Мехди аль-Хафаджи, база будет создана в соответствии с итогами переговоров. Они состоялись на прошлой неделе в районе Земмар на западе Мосула между представителями иракской армии и США.

По словам аль-Хафаджи, строительство базы завершено уже наполовину. В этом месте сейчас дислоцирована американская бронетехника, а также размещены военные специалисты.

Данная военная база будет функционировать в рамках операции по освобождению Талль-Афара от запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". На данном этапе ведется строительство взлетно-посадочной полосы для самолетов. Они будут оказывать операции логистическую поддержку.

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