В Минфине не исключили введения минимальной цены на пиво

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В Министерстве финансов не исключили, что могут установить минимальную цену на пиво. Как сообщил директор департамента налоговой и таможенно-тарифной политики ведомства Алексей Сазанов, такая мера может быть принята в случае, если отрасль сочтет это эффективным механизмом для борьбы с нелегальными производителями.

Министерство финансов может ввести минимальную цену на пиво. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики ведомства Алексея Сазанова.

"Если такая потребность у отрасли есть и они считают, что это действенный механизм борьбы с нелегальными производителями и поставщиками, тогда такое решение может рассматриваться", - сказал он.

При этом Сазанов отметил, что в настоящее время в однозначной позиции в отношении пива нет. По его мнению, введение минимальной цены на пиво возможно только в случае консенсуса в отрасли.