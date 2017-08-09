Минэнерго опровергло сообщения об отключениях электричества на Кубани

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Минэнерго России опровергло информацию, размещенную на сайте администрации Краснодарского края, согласно которой в регионе введен график временного отключения электроэнергии. Там подчеркнули, что такие меры коснулись только территории Крыма.

Министерство энергетики России не давало рекомендаций вводить график временного отключения электроэнергии в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

"Третий день подряд в объединенной энергосистеме Юга, Кубанской и Крымской энергосистемах величина максимума потребления электрической мощности превышает исторические показатели. Кроме того, высокие температуры приводят к снижению пропускной способности линий электропередачи, которая в первую очередь зависит от физических свойств сетевого оборудования", - отмечается в сообщении Минэнерго России.

В министерстве напомнили, что в связи с ситуацией на территории Крыма был введен график веерных отключений в часы пиковых нагрузок. При этом Минэнерго России подчеркнуло, что информация на сайте администрации Краснодарского края о введении графика временного отключения света в регионе является ошибочной и будет удалена.

До этого в среду пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в ряде районов региона по рекомендации Минэнерго был введен график временных ограничений электропотребления в период с 20:00 до 23:00. Отмечалось, что это нужно, чтобы избежать значительных нарушений в энергоснабжении Крыма.

7 августа стало известно, что энергетики ввели график временного отключения электроснабжения в Крыму и Севастополе. В Минэнерго России пояснили, что это сделано из-за превышения допустимой нагрузки на высоковольтных линиях.