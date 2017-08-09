Неизвестные открыли стрельбу на улице в Чикаго

Теги: В мире полиция сша стрельба погибшие пострадавшие

Несколько неизвестных открыли стрельбу на улице в районе Бронзевиль в Чикаго. Погиб один человек, еще шестеро получили ранения. Инцидент произошел в двух кварталах от полицейского участка. В настоящий момент не удалось задержать ни одного из подозреваемых.

В Чикаго неизвестные открыли стрельбу на улице. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию. Погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Инцидент произошел на улице в районе Бронзевиль в двух кварталах от полицейского участка. Нападавшие подошли пешком к группе людей и начали стрелять.

По данным местных властей, 28-летний пострадавший умер в больнице. Еще шестеро раненных госпитализированы с ранениями ниже пояса. Пострадавшим от 21 до 46 лет. Подозреваемые скрылись.