Генсек ООН обеспокоен конфронтацией вокруг КНДР

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ростом конфронтационной риторики вокруг Северной Кореи. По словам его официального представителя Стефана Дюжаррика, генсек приветствует все инициативы для деэскалации и урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ростом конфронтационной риторики вокруг Северной Кореи. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя главы организации Стефана Дюжаррика.

По его словам, Гутерриш приветствует все инициативы для деэскалации и урегулирования ситуации вокруг КНДР.

"Генеральный секретарь по-прежнему крайне обеспокоен сложившейся ситуацией и обеспокоен ростом конфронтационной риторики", - сказал Дюжаррик.

В то же время, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что размещение в Южной Корее американских систем ПРО не решит проблему северокорейских ракетных испытаний. Он также отметил, что Россия рассчитывает, что США воздержится от мер, которые могут спровоцировать Северную Корею.