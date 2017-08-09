В санкционный список США против Венесуэлы попал брат Уго Чавеса
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Министерство финансов США расширило санкции против Венесуэлы. Теперь в "черном списке" оказались еще около 40 организаций и 30 человек. В перечень попавших под ограничительные меры физических лиц включили, в частности, брата Уго Чавеса – Адана.
Вашингтон расширил санкции против Венесуэлы. В "черном списке" оказались более 40 организаций и 30 частных лиц. Среди них восемь чиновников, а также Адан Чавес - брат покойного президента страны Уго Чавеса, передает РИА Новости.
Кроме того, США заявили, что не признают созыв Национального учредительного собрания Венесуэлы. В связи с этим Вашингтон готов внести в список санкций всех, кто имеет к нему отношение.
Ранее США уже ввели санкции против президента страны Николаса Мадуро. В качестве причины таких мер в американском Минфине назвали "подрыв демократии". Все его активы заморожены, а гражданам США запрещено вести с ним дела.
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