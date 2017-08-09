США ввели санкции против двух северокорейских дипломатов

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Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух северокорейских дипломатов. По данным Минфина США, они действовали в интересах коммерческого банка в Сирии.

США ввели санкции в отношении двух северокорейских дипломатов. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на американское Министерство финансов.

По данным ведомства, дипломаты действовали в интересах сирийского коммерческого банка. Граждане Северной Кореи, обладающие дипломатическими паспортами, являлись представителями Tanchon Commercial Bank в Сирии.

В апреле 2009 года ООН внесла данный банк в число организаций, которые оказывают поддержку ядерной и баллистической программ КНДР. По данным международной организации, Tanchon является основной финансовой структурой, продающей обычные вооружения, баллистические ракеты и продукцию, связанную с их производством и сборкой.