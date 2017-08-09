Россия готова содействовать диалогу между США и КНДР

Теги: В мире сша кндр

Северная Корея должна отказаться от шагов, которые приведут к гибели её народа. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Он также призвал КНДР отказаться от ядерного оружия. Пхеньян ответил угрозой ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. Российский постпред при ООН Василий Небензя призвал Вашингтон сохранять спокойствие и не провоцировать Пхеньян.

С точностью почти до координат в Корейской народной армии назвали точку возможного удара. В прицел стратегических сил КНДР попала крупнейшая база ВВС США в Тихом океане. А в случае чего, намекнули северокорейские СМИ, Пхеньян готов замахнуться и дальше – на материковую Америку, передает "ТВ Центр".

Еще больше заставило разнервничаться высказывание Дональда Трампа. Американский президент заявил, что любые провокации со стороны Пхеньяна будут встречены "огнем и яростью". Впрочем, жителей острова Гуам, а это 160 тысяч человек, которые рискуют оказаться живой мишенью, такая решимость Вашингтона мало успокаивает.

Остров расположен примерно в четырех тысячах километров от берегов Корейского полуострова. На земле, считающейся владением США, располагаются американские подводные лодки и бомбардировщики. А вот систем ПРО, способных сбить ракету класса "Хвасон-12", нет. А это значит – угроза со стороны Пхеньяна вполне реальна. Однако губернатор острова поспешил успокоить жителей.

"Сегодня утром я дозвонился до Белого дома - там заявили, что атака на Гуам - это атака на всю Америку. И Америка будет защищаться. На острове живут тысячи человек - мы не просто военная база. И я уверяю вас, мы готовы ко всему", - заявил Эдди Кальво.

Судя по докладам американской разведки, ко всему готовы и на Корейском полуострове. Пхеньян, который уже обладает 60 боеголовками, разработал ядерные. Они могут размещаться на баллистических ракетах. А это ключевой шаг на пути к обладанию полноценным ядерным оружием. Такая военная лихорадка пугает уже не только жителей Гуама. Совет Безопасности ООН вновь затянул санкционный пояс. Новые меры коснулись экспорта, лишив КНДР почти трети годового дохода от внешней торговли. А вот американский доллар на фоне обострившегося конфликта, наоборот, растет.

"Есть определенная дорожная карта решения этих проблем, которая выработана Китаем и Российской Федерацией: давайте начнем переговоры. А американцы не хотят, потому что если они решат эту проблему северокорейскую, тогда естественно будет нечем пугать", - рассуждает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

Смягчить обстановку могли бы гарантии безопасности для Пхеньяна. Но Вашингтон явно не готов к дипломатическим пируэтам. Более 60 % населения США считают КНДР своей главной угрозой.

"США имеют все возможности, чтобы защитить себя и своих союзников. Если Северная Корея это уяснит, то вряд ли решится на опрометчивые шаги. В Пхеньяне не понимают дипломатического языка", - отметил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Возможно, просто потому, что понимать было с самого начала нечего. По словам журналистов, во время визита в Манилу на саммит АСЕАН Рекс Тиллерсон всячески избегал контактов со своим северокорейским коллегой. Впрочем, некоторые подвижки все же есть – впервые за 9 лет после провала шестисторонних переговоров по Корее появилась надежда вновь собраться за круглым столом.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".