Психологи объяснили поведение мужчины, свесившего ребенка из окна авто

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Следственный комитет изберёт меру пресечения для жителя города Зеленогорска Романа Романова, который не только регулярно рискует жизнью своих детей, но и выкладывает видеозаписи с крайне опасными трюками в своих блогах. В некоторых эпизодах отец подвергал угрозе жизнь своей дочери, которой не исполнилось ещё и полгода.

В каком жанре снимается это кино, определить невозможно. Действие длится считанные секунды. Но слабонервным смотреть не стоит. Впрочем, ужас в глазах появится у любого, когда там, внутри спортивного автомобиля, некто хладнокровно нажмёт на газ, передает "ТВ Центр".

А если не хватило острых ощущений – есть еще фото в соцсетях. И в главной роли опять не кукла. Все тот же ребенок. Того же, кто это срежиссировал, в комментариях мягче всего называют идиот или мразь.

"Первого февраля 2016 года в дневное время он, находясь на крыше девятиэтажного дома по улице Парковой города Зеленогорска, встал на край крыши и, взяв за левую ногу свою дочь, на вытянутой руке удерживал её головой вниз. Стоит отметить, что ребенку на тот момент не было и трех месяцев", - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

Автор столь зверской системы воспитания - Роман Романов. 31 год. Официально - безработный. В соцсетях он везде утверждает - не женат. Но как бы то ни было, находиться рядом с такими родителями ребенку смертельно опасно, считают и омбудсмены, и психологи.

"Я надеюсь и я убеждена в этом, что родителю или родителям обоим будет предъявлено обвинение за то, что ребенок оказался не просто в ситуации, которая угрожала ему каким-то образом, а он оказался в экстремальной ситуации, его жизнь действительно подвергалась колоссальному риску", - говорит уполномоченный по правам ребенка по Красноярскому краю Ирина Мирошникова.

"Здесь возникает вопрос - почему папа так сделал? Может быть он по подобию - его так воспитывали? И многие папы говорят, что я буду воспитывать своего ребенка, как воспитывали меня. Да, с одной стороны. А с другой стороны, мы можем даже говорить - это как гипотеза - о некой дисфункции передней лобной части головного мозга, которая отвечает за принятие решений", - указала психолог Оксана Анищенко.

Эксперты просто настаивают на психиатрической экспертизе. И проводить её надо было давно. У Романа Романова собственно вся жизнь - жесткое внежанровое кино и эпатаж. Трудно представить, какие еще испытания могли ждать его дочку. Он сам то купается в муравейнике, то зарывает голову в песок, то отжимается на перилах балкона или стоит на руках на крыше. Прыгнуть через костер, подлив туда бензина - не вопрос, разбить о голову яйцо - не вопрос.

"Это раздутое Я! То есть человек свое Я транслирует на своего ребенка, он считает, что ребенок - это его собственность и соответственно он может делать с ним все, что угодно. Конечно, здесь еще может быть и жадность, здесь может быть еще и тщеславие, и желание быть известным", - рассказал врач-психотерапевт Юрий Вяльба.

Журналистов однако супергерой пока держит на расстоянии. Да и общаться предпочитает не бесплатно. Роман Романов добился своей минуты славы. Да что там минуты - в Следственном комитете теперь его видео и фото будут пристально рассматривать часами. В рамках заведённого уголовного дела. В ближайшее время обещают определиться и с мерой пресечения. Важно понять, насколько он опасен для своих детей. Роман Романов ведь дважды отец - в этом году у него родился еще один ребенок.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".