На севере Москвы до смерти избили мужчину

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На севере Москвы двое неизвестных до смерти избили мужчину. Как сообщил источник в правоохранительных органах, нападение произошло около 17:00. В настоящее время полиция ведет розыск преступников.

В Дмитровском районе столицы неизвестные до смерти избили мужчину. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На улице Ангарская в районе дома 39 двое неизвестных нанесли мужчине телесные повреждения, от которых он впоследствии скончался", - сказал он.

По данным источника, нападение произошло около 17:00. Полиция ведет розыск преступников по приметам.