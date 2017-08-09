Глава Пентагона пригрозил КНДР "уничтожением народа"

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Попытки КНДР создать ядерное оружие могут привести к "краху режима" и "уничтожению народа", заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. По его словам, Пхеньян проиграет любую гонку вооружений или вооруженный конфликт, которые инициирует.

Пхеньян должен прекратить попытки заполучить ядерное оружие, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. По его словам, в противном случае это может закончиться "крахом режима" и "уничтожением народа" КНДР, передает ТАСС.

"КНДР следует прекратить самоизоляцию и покончить со своим стремлением [заполучить] ядерное оружие. КНДР должна отказаться от любого рассмотрения действий, которые приведут к краху режима и уничтожению его народа", - приводит слова министра CNN.

По словам Мэттиса, США и их союзники продемонстрировали возможности и безоговорочную приверженность защищаться от атаки Северной Кореи. Министр обороны США добавил, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну следует прислушаться к "голосу Совбеза ООН и заявлениям правительств всего мира, которые едины во мнении, что КНДР представляет угрозу глобальной безопасности и стабильности".

"Президент США Дональд Трамп был проинформирован о растущей угрозе в прошлом декабре и после вступления в должность его первые приказы, которые он мне отдал, были призваны подчеркнуть готовность нашей системы ПРО и ядерных сил. Действия США и в дальнейшем будут превосходить действия северокорейского режима, и [КНДР] проиграет любую гонку вооружений или конфликт, которые она инициирует", - подчеркнул Мэттис.

Ранее президент США заявил, что КНДР лучше больше не угрожать американцам, так как Пхеньян встретится с "огнем и яростью, которую мир не видел раньше".

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