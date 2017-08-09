Отлетевшее колесо грузовика травмировало пешехода на востоке Москвы

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На востоке Москвы пешеход получил травмы в результате попадания в него отлетевшего у грузовика колеса. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

На востоке Москвы пешеход пострадал в результате попадания в него отлетевшего у грузовика колеса. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"У грузовика МАЗ в районе дома 42 на шоссе Энтузиастов отлетело колесо в процессе движения, задело другое транспортное средство, а потом и пешехода. В результате мужчина получил незначительные травмы", - говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что потеря грузовиком колеса не связана с ДТП. Также в автоинспекции сообщили, что пострадавшему понадобилась медицинская помощь.