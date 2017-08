СМИ: Трамп дважды в день получает подборку позитивных новостей о себе

Теги: Политика сша сми трамп

Президент США Дональд Трамп с самого начала своего правления дважды в день получает папки с позитивными новостями о нем. Первую ему приносят около 9:30, вторую – около 16:30. Как сообщили источники в Белом доме, за привилегию приносить Трампу хорошие новости боролись экс-глава аппарата администрации Рейнс Прибус и бывший пресс-секретарь Шон Спайсер.

Дональду Трампу дважды в день приносят подборки позитивных новостей о нем. Об этом сообщило издание Vice со ссылкой на бывших и действующих сотрудников Белого дома.

По их данным, так называемые "пропагандистские документы" приносят главе государства в 9:30 и в 16:30. Источники отметили, что за право приносить хорошие новости президенту боролись экс-начальник аппарата администрации Трампа Рейнс Прибус и бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Как правило в папках, которые приносят Трампу, от 20 до 25 страниц со скриншотами положительных новостей об американском президенте. Кроме того, среди материалов, которые получает глава государства: сообщения в Twitter, расшифровки "подхалимских интервью", а иногда и просто удачные кадры из телеинтервью Трампа, на которых он "выглядит могущественно".

Как отметил один из источников издания, единственный отзыв, который за это время получил отдел, который готовит данные папки для Трампа: "It needs to be more f**king positive" ("Должно быть еще, б**дь, позитивнее"). Именно поэтому некоторые сотрудники Белого дома с унынием относятся к "пропагандистским документам".

Процесс подготовки "позитивных папок" начинается в 6 утра в "командном пункте" Национального комитета Республиканской партии. "Командные пункты" есть и у демократов, и у республиканцев независимо от того, кто находится "у руля". В их задачи входит мониторинг местных и национальных новостей, кабельного телевидения, соцсетей, цифровых и печатных СМИ, чтобы понять, как воспринимаются их партия и кандидаты, а также партия и кандидаты оппонентов.

Каждые полчаса сотрудники республиканского "командного пункта" присылают сообщения с теленовостями, твитами, новостными сообщениями и расшифровками интервью в PR-службу Белого дома, где из них выбирают наиболее позитивные для президента. В дни, когда хороших новостей не хватает, в Белом доме просят прислать приятные для Трампа фотографии.

"Возможно, для страны хорошо, когда президент с утра в хорошем настроении", - отметил один из бывших сотрудников Национального комитета Республиканской партии.