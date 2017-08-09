Захарченко отказался от создания Малороссии
Теги: Украина государство донбасс
Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что идея создания нового государства Малороссия не нашла поддержки у общества, и от нее решено отказаться. Тем не менее, сама возможность "переучреждения Украины" вызвала большой интерес у жителей Республики, утверждает он.
Лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что идея "переучреждения Украины" на новых началах вызвала большой интерес у общественности. Однако возможность создания Малороссии вызывает у всех отторжение, отметил он, добавив, что от этой идеи решено отказаться.
"Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение. Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря", - приводит его слова "Донецкое агентство новостей".
По словам Захарченко, нынешняя политика властей Украины ставит возможность дальнейшего существования страны под угрозу и может привести к ее распаду.
Ранее в июле власти ДНР анонсировали создание нового государства Малороссии. Согласно проекту конституционного документа, страна должна была стать федерацией с широкими полномочиями регионов, а вопросы бюджета, армии и спецслужб останутся в ведении центральных органов власти.
Авторы инициативы рассчитывали, что в состав Малороссии войдут не только территории ДНР и ЛНР, но и другие регионы.
Вместе с тем, уполномоченный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов ранее заявил, что инициатива ДНР не вписывается в минский процесс.
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