Захарченко отказался от создания Малороссии

Теги: Украина государство донбасс

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что идея создания нового государства Малороссия не нашла поддержки у общества, и от нее решено отказаться. Тем не менее, сама возможность "переучреждения Украины" вызвала большой интерес у жителей Республики, утверждает он.

Лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что идея "переучреждения Украины" на новых началах вызвала большой интерес у общественности. Однако возможность создания Малороссии вызывает у всех отторжение, отметил он, добавив, что от этой идеи решено отказаться.

"Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение. Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря", - приводит его слова "Донецкое агентство новостей".

По словам Захарченко, нынешняя политика властей Украины ставит возможность дальнейшего существования страны под угрозу и может привести к ее распаду.

Ранее в июле власти ДНР анонсировали создание нового государства Малороссии. Согласно проекту конституционного документа, страна должна была стать федерацией с широкими полномочиями регионов, а вопросы бюджета, армии и спецслужб останутся в ведении центральных органов власти.

Авторы инициативы рассчитывали, что в состав Малороссии войдут не только территории ДНР и ЛНР, но и другие регионы.

Вместе с тем, уполномоченный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов ранее заявил, что инициатива ДНР не вписывается в минский процесс.

Читайте также:

Савченко назвала заявление главы ДНР о Малороссии "криком о помощи"

Песков назвал личной инициативой Захарченко предложение создать Малороссию

В ЛНР удивились заявлению ДНР о создании Малороссии