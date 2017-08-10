Самолет ВКС России пролетел над Белым домом и Пентагоном. Видео

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Российский военный самолет пролетел над Капитолием, Пентагоном, Белым домом и другими правительственными зданиями в столице США. Ту-154 также совершил полет над секретным правительственным бункером под Вашингтоном. В Пентагоне заявили, что все действия были регламентированы и тщательно контролировались.

Самолет ВКС России совершил полет над Капитолием, Пентагоном, Белым домом и другими президентскими резиденциями в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал CNN.

Российский самолет Ту-154 также пролетел над секретным правительственным бункером под столицей США. По данным телеканала, полет был согласован с американскими властями в рамках Договора по открытому небу.

В свою очередь, в Пентагоне отметили, что по данному соглашению наблюдатели могут попросить права на полет в любом месте и почти всегда получают разрешение на это. По словам представителя министерства обороны страны, все передвижения регламентированы и тщательно контролируются.

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