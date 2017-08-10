Анкара пригрозила ответными мерами на запрет ввоза помидоров в Россию

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Турция будет вынуждена принять ответные меры, если Россия сохранит ограничения на ввоз сельскохозяйственных продуктов, включая помидоры. Сейчас все продуктовые запреты между странами сняты, однако действуют некоторые ограничения Россельхознадзора.

Анкара будет вынуждена принять меры, если Россия не снимет ограничение на поставку различных сельхозпродуктов из Турции, включая томаты, передает РИА Новости слова министра экономики Турции Нихата Зейбекчи.

Министр отметил, что Турция больше не собирается закрывать глаза на эту проблему и возлагает большие надежды на переговоры с Россией, которые состоятся в Измире 17-19 августа.

7 августа глава Минсельхоза Александр Ткачев сообщил, что Россия не будет закупать турецкие помидоры, поскольку это было бы неправильно по отношению к собственным производителям.

В январе Россия ввела продуктовое эмбарго на поставки из Турции. Это решение было принято после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24. В мае 2017 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились об отмене всех продуктов санкций, кроме запрета на ввоз помидоров. Однако ограничения Россельхознадзора остаются все еще в силе.

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