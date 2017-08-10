Пентагон подготовил план бомбардировок 20 объектов КНДР

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Министерство обороны США подготовило план удара по площадкам, с которых совершаются ракетные пуски в КНДР. Определены 20 площадок для пусков, испытаний, а также объекты технического обеспечения. Бомбардировка может начаться, если Дональд Трамп издаст соответствующий указ.

Пентагон подготовил план превентивного удара по площадкам, с которых совершаются пуски ракет в КНДР, на случай, если президент Трамп издаст соответствующий указ. Об этом сообщает "ТВ Центр".

При необходимости атака будет проведена с применением стратегических бомбардировщиков с базы Андерсен на острове Гуам. Намечены около двух десятков целей на территории Северной Кореи.

Отношения между Вашингтоном и Пхеньяном серьзно обострились за последние сутки. Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что Северная Корея рассматривает возможность нанесения удара ракетами средней дальности "Хвасон-12" по американской военной базе на Гуаме. В заявлении агентства также отмечается, что ракеты должны пролететь над территорией трех японских префектур. После первых сообщений о возможной угрозе Гуаму, президент США Дональд Трамп пообещал ответить КНДР огнем и яростью.

Ситуация вокруг Пхеньяна стала темой закрытого заседания Совбеза ООН. Комментируя заявления Вашингтона, постпред России при международной организации Василий Небензя отметил, что Москва рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп воздержится от шагов, которые могут спровоцировать опасные действия со стороны КНДР.