Жители зоны деэскалации "Хомс" возвращаются к мирной жизни

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В зону деэскалации "Хомс" в Сирии постепенно возвращается мирная жизнь. Российская военная полиция на КПП в Эр-Растане фиксирует рост числа жителей, которые стремятся посетить родных на подконтрольных боевикам территориях.

Узкая дорога — единственное место, где можно безопасно перейти линию фронта. По обе стороны у КПП скопились сотни мирных жителей. Несколько лет они не могли видеть своих друзей и родственников, которые жили всего в нескольких километрах отсюда, передает "ТВ Центр".

Люди идут с полными пакетами — хлеб, крупы, вода, предметы первой необходимости. Все то, чего не хватает на территории вооруженной оппозиции.

Температура в дневные часы достигает 50 градусов. Легко получить тепловой удар. На КПП дежурят медики.

На той стороне тоже работает пропускной пункт. С высоты видно, что рубежи хорошо укреплены. Параллельно лесополосе траншеи — это позиции пулеметчиков. Группировки Хомса опасаются, но идут на контакт. Другого выхода не осталось.

По словам жителей, которые выходят из зоны деэскалации, там практически не осталось тех, кто поддерживает оппозиционные силы. Больше 10 группировок, около 3 тысяч человек, подтвердили свое желание начать процесс мирного урегулирования. Они пообещали выдворить со своей территории оставшиеся тут ячейки запрещенных в России "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры".

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков. "ТВ Центр", провинция Хомс, Сирия.