Крупный пожар потушили на строительном рынке на МКАД

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Минувшей ночью пожарные тушили пожар на строительном рынке в Новой Москве. Огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров.

Этой ночью пожарные тушили крупное возгорание на территории строительного рынка, расположенного на 41-м километре Московской кольцевой дороги. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров. Ситуация осложнялось тем, что горела лакокрасочная продукция. Баллоны и банки с краской от нагревания взрывались. Однако пожарным удалось не допустить распространения пламени на соседние постройки.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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