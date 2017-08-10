В Приморье остаются подтопленными около 900 домов

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В Приморье паводок, вызванный сильнейшими ливнями, отступает, однако подтопленными остаются около 900 жилых домов. В пострадавших от стихии районах развернуто три пункта временного размещения.

В Дагестане спасатели и коммунальщики ликвидируют последствия мощного урагана и ливня. Основной удар стихии пришелся на столицу республики, передает "ТВ Центр".

В Махачкале подтоплены дворы и улицы. Во время дождя движение транспорта было затруднено. На кадрах, снятых очевидцами, видно как порывами шквалистого ветра срывало плохо закрепленные конструкции. Повреждены автомобили, повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередачи. В нескольких районах города перебои с энергоснабжением. Пострадавших нет. К ликвидации последствий непогоды привлечены 35 человек и 8 единиц техники. По прогнозам синоптиков, в четверг в Дагестане снова ожидаются грозовые дожди, возможен град и усиление ветра.

Тем временем в Приморье паводок, вызванный сильнейшими ливнями, отступает. В пострадавших населенных пунктах полностью восстановлены электричество и телефонная связь. Однако подтопленными остаются около 900 домов. В селе Кроуновка, где паводком разрушен мост, военные инженеры организовали переправу через реку Борисовка. С помощью двух плавающих транспортеров в поселок доставлены около 12 тонн продуктов и стройматериалов. Из отрезанного от внешнего мира поселка вывезено более ста местных жителей.

Полным ходом идет восстановление Уссурийска. Спасатели и военнослужащие расчищают дворы и улицы, убирают нанесенный дождевыми потоками грунт и ил. Оказывают адресную помощь населению. В работах задействовано более 260 человек и 30 единиц техники.