Опрос: половина молодых семей в России хотят только одного ребенка

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Около половины молодых семей в нашей стране хотят вырастить только одного ребенка. Двух детей мечтают завести 39%, а завести трех и более малышей готовы только 13% опрошенных. При этом большинство молодых людей считают, что воспитывать дошкольников нужно в детских садах.

Почти половина молодых семей в России хотят вырастить всего одного ребенка. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты опроса, проведенного Высшей школой экономики и Российским государственным социальным университетом.

В исследованиях участвовали две тысячи человек в возрасте до 30 лет. По данным опроса, 48% состоящих в браке людей хотят одного ребенка. Двух детей мечтают завести 39%, а вырастить трех и более малышей готовы только 13% опрошенных.

При этом большинство молодых людей считают, что дошкольников нужно воспитывать в детских садах. Няню выбирают всего 2% опрошенных, а на помощь родственников рассчитывают 9%. При этом каждый пятый полагает, что воспитывать ребенка нужно своими силами в собственной семье.

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