США раскритиковали визит Путина в Абхазию и назвали его "неуместным"

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Госдеп США назвал визит президента Владимира Путина в Абхазию в день годовщины грузино-осетинского конфликта "неприемлемым" и "неуместным". Вашингтон призвал Москву отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии.

В Госдепартамента США раскритиковали поездку президента России Владимира Путина в Абхазию, назвав ее "неприемлемой" и "неуместной", сообщает Reuters.

По словам представителя Госдепа Хезер Науэрт, Россия нарушила "принципы Женевских соглашений". Вашингтон призвал Москву вывести войска на предшествовавшие 2008 году позиции и отказаться от признания Южной Осетии и Абхазии.

Ранее визит Путина в Абхазию раскритиковали в НАТО и в министерстве иностранных дел Грузии, назвав его грубым нарушением международного права.

8 августа Владимир Путин прибыл в Абхазию на встречу с президентом Раулем Хаджимбой. Они обсудили сохранение суверенитета Абхазии и безопасность российских туристов.

26 августа 2008 года занимавший пост президента Дмитрий Медведев подписал указ о признании суверенитета Южной Осетии и Абхазии сразу после окончания вооруженного грузино-югоосетинского конфликта. Независимость республик признали Никарагуа, Венесуэла и Республика Науру.

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