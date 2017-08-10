На базе приема металла в Чите прогремел мощный взрыв. Видео

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Мощный взрыв прогремел на базе приема металлолома в Чите. По предварительным данным, сдетонировал боеприпас. Погибли два человека, еще один получил травмы.

В Чите взрыв на базе приема металлолома унес жизни двух человек, еще один пострадавший направлен в больницу. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Трагедия произошла в четверг утром. В интернет выложены кадры с места событий, снятые очевидцами. Видеорегистратор одного из горожан зафиксировал сам момент взрыва. По данным МЧС, на месте был обнаружен еще один боеприпас большой мощности.

Сотрудники базы и соседних предприятий сейчас эвакуированы. Квартал, где произошел инцидент, оцеплен полицией.