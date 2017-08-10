Лавров предсказал рекордный уровень турпотока из России в Таиланд
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Число российских туристов, посетивших Таиланд в 2017 году, скоро достигнет рекордного уровня, который был зафиксирован в 2014 году. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Таиланда Доном Прамудвинаи.
Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Таиланд. Этим утром он провёл переговоры со своим коллегой Доном Прамудвинаи, передает "ТВ Центр".
По итогам встречи Лавров заявил, что Москва заинтересована в широком сотрудничестве со своим старейшим партнёром в Юго-Восточной Азии. Среди обсуждаемых тем были вопросы взаимодействия в торгово-экономической и военно-технической сферах, кибербезопасность и туризм, а также ключевые международные и региональные проблемы. Дипломаты обсудили и ситуацию вокруг КНДР.