Надувная курица-Трамп появилась перед Белым домом. Видео

В Вашингтоне недалеко от Белого дома появилась девятиметровая надувная курица с прической, как у президента США Дональда Трампа, сообщает USA Today.

