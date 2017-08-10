Надувная курица-Трамп появилась перед Белым домом. Видео

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На лужайке перед Белым домом появилась 9-метровая надувная курица с прической Трампа. Ранее похожих куриц запускали в воздух в знак протеста из-за нежелания Трампа публиковать свои налоговые декларации.

В Вашингтоне недалеко от Белого дома появилась девятиметровая надувная курица с прической, как у президента США Дональда Трампа, сообщает USA Today.

This magnificent Trump Chicken brought to us by Taran Singh Brar, who hopes to organize a "chicken march" someday. pic.twitter.com/PmSbumcl5P — Jennifer Brooks (@stribrooks) 9 августа 2017 г.

Создатели инсталляции заявили, что тем самым хотели показать, что Трамп – неэффективный и слабый лидер. Он играет с КНДР наперегонки и боится противостоять президенту России Владимиру Путину.

Ранее похожих куриц запускали в воздух во время протестов, вызванных тем, что Трамп отказался рассекречивать свои налоговые декларации.

Видел ли инсталляцию американский президент – неизвестно. В настоящий момент Трамп находится в "рабочем отпуске" в Бедминстере из-за ремонта кондиционеров в Белом доме.