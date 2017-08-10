Жители России стали покупать в шесть раз больше шуб

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Продажи меховых изделий в России выросли в шесть раз. Представители Минпромторга связывают это с "обелением" рынка благодаря введению маркировки шуб. В результате из теневого рынка ушли 20% предпринимателей.

В России в шесть раз выросли продажи меховых изделий. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

С августа 2016 года по июль 2017 года продажи меховых составили 56,7 миллиарда рублей. Представители Минпромторга считают, что рост связан с "обелением" рынка благодаря введению маркировки шуб. Всего промаркировано было более четырех миллионов изделий.

В ведомстве отметили, что проект по маркированию товаров легкой промышленности стартовал в августе прошлого года. Продукцию из натурального меха промаркировали радиочастотными метками. В результате из теневого рынка ушли 20% предпринимателей.

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