Здания московских поликлиник оформят в едином стиле

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Здания московских поликлиник получат современный дизайн и будут оформлены в едином стиле. Оценить варианты москвичи смогут с помощью проекта "Активный гражданин".

Оформление поликлиник определят на конкурсе. Оценить предложенные варианты их интерьера и экстерьера москвичи смогут с помощью проекта "Активный гражданин", передает TVC.RU.

Здания московских поликлиник получат современный дизайн. В едином стиле оформят вывески, информационные стенды, стойки ресепшен, стены, велопарковки, игровые зоны и другое. При этом будет учтено направление деятельности медицинского учреждения. По-особенному планируется сделать дизайн для детских, взрослых и стоматологических поликлиник.

Как будут выглядеть столичные лечебницы, определят с помощью конкурса. Его проведет Департамент здравоохранения Москвы. Принять в нем участие смогут компании, а также индивидуальные предприниматели, имеющие опыт работы в сфере дизайна, художественного оформления интерьера не менее одного года.

Победителей ждут денежные гранты в размере пяти миллионов рублей. Их будут предоставлять участникам, занявшим первые три места.