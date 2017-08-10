Приток грунтовых вод осложняет поиск 8 шахтеров на руднике "Мир"

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Гидрологическая обстановка на руднике "Мир" в Якутии, где произошел прорыв воды, осложнилась: в шахту продолжает прибывать вода. Спасатели ищут восьмерых пропавших горняков уже шестые сутки, операция проходит в максимально сложных условиях.

В Якутии шестые сутки ведутся поисково-спасательные работы на якутском руднике "Мир", где 4 августа произошел прорыв воды, сообщает ТАСС.

По данным МЧС, условия проведения работ крайне сложные: в подтопленный карьер продолжает прибывать вода, выработки могут обрушиться в любой момент. Для горноспасателей продуман максимально оперативный маршрут отхода в безопасную зону в случае малейшего подозрения на опасность.

Для большей эффективности поисков горноспасатели МЧС опускаются в шахту вместе с сотрудниками компании "Алроса", которые контролируют работу оборудования.

"В рекордные сроки были смонтированы несколько мощных насосов для откачки воды из шахты. Обычно на эти работы уходит около месяца, но в данной ситуации были мобилизованы все технические и людские возможности", - рассказал президент компании Сергей Иванов.

В ликвидации последствий аварии и поиске пропавших принимают участие 320 человек. Для спасательных работ на руднике привлечен вертолет.

Прорыв воды из карьера произошел в шахте рудника "Мир" 4 августа. В шахте находились 142 человека. На поверхность были эвакуированы 133 шахтера, еще один горняк смог выбраться на поверхность 5 августа. Сейчас ведется спасательная операция по поиску оставшихся 8 рабочих. Из-за подтопления СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении горных работ.

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