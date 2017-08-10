Lexus сгорел рядом с заправкой в Москве
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Недалеко от автозаправки в центре столицы сгорела иномарка. В МЧС отметили, что площадь пожара составила около трех квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.
Легковой автомобиль сгорел недалеко от автозаправочной станции в центре столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"В Мукомольном проезде, рядом с автозаправочной станцией, произошло возгорание автомобиля Lexus. Машина была полностью объята огнем и в результате выгорела", - говорится в сообщении.
В МЧС подтвердили факт возгорания автомобиля по данному адресу. По данным ведомства, площадь пожара составила около трех квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.
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