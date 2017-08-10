Lexus сгорел рядом с заправкой в Москве

Теги: мчс пожар автомобиль Происшествие москва азс

Недалеко от автозаправки в центре столицы сгорела иномарка. В МЧС отметили, что площадь пожара составила около трех квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.

Легковой автомобиль сгорел недалеко от автозаправочной станции в центре столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В Мукомольном проезде, рядом с автозаправочной станцией, произошло возгорание автомобиля Lexus. Машина была полностью объята огнем и в результате выгорела", - говорится в сообщении.

В МЧС подтвердили факт возгорания автомобиля по данному адресу. По данным ведомства, площадь пожара составила около трех квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.

Читайте также:

Надувная курица-Трамп появилась перед Белым домом. Видео

Здания московских поликлиник оформят в едином стиле

На базе приема металла в Чите прогремел мощный взрыв. Видео

Жители России стали покупать в шесть раз больше шуб

Лавров предсказал рекордный уровень турпотока из России в Таиланд