Сбербанк снизил ставки по ипотеке

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Сбербанк с 10 августа снизил процентные ставки по ипотеке на 0,6-2 процентных пункта на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке. Кроме того, на пять процентных пунктов снижен минимальный размер первоначального взноса по кредиту на покупку готового жилья.

Сбербанк с четверга, 10 августа, снизил процентные ставки по ипотеке на 0,6-2 процентных пункта на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке. Об этом сообщила пресс-служба банка, пишет ТАСС.

Кроме того, на 5 процентных пунктов снижен минимальный размер первоначального взноса по кредиту на приобретение готового жилья. Новые ставки ипотеки на приобретение жилья в новостройке составят 7,4-10%, на вторичном рынке - 8,9-10%. Первоначальный взнос на покупку готово жилья составляет 15%.

В Сбербанке отмечают, что спрос на ипотеку превышает докризисный уровень. В мае и июне 2017 года банк выдал кредитов на 154 миллиарда рублей.