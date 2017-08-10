Двухэтажный автобус въехал в витрину магазина в Лондоне
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На юге Лондона двухэтажный автобус врезался в витрину магазина. Инцидент произошел на улице Лавендер Хилл. В настоящее время полиция перекрыла движение и оцепила место происшествия. Данных о пострадавших пока нет.
Двухэтажный автобус врезался в витрину магазина на юге Лондона. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
Looks like they are still trying to get people off the bus on #lavenderhill!!!! pic.twitter.com/diPhqZXief— Maude Grant (@MaudeCGrant) 10 августа 2017 г.
Инцидент произошел на улице Лавендер Хилл. В настоящее время там работают сотрудники экстренных служб. Полиция перекрыла движение на улице и оцепила место происшествия. Данных о пострадавших пока нет.
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