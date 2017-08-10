Двухэтажный автобус въехал в витрину магазина в Лондоне

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На юге Лондона двухэтажный автобус врезался в витрину магазина. Инцидент произошел на улице Лавендер Хилл. В настоящее время полиция перекрыла движение и оцепила место происшествия. Данных о пострадавших пока нет.