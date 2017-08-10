Российские дипломаты объяснили "обмен уколами" между Москвой и Вашингтоном

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Россия не стала бы высылать американских дипломатов из страны, если бы Вашингтон не предпринял аналогичные действия раньше. Ранее Госдеп США выразил сожаление по поводу решения Москвы сократить число дипломатов.

Посольство России в Вашингтоне возложило вину за введение Москвой контрмер в отношении американских дипломатов на США, передает РИА Новости.

Российские дипломаты объяснили, что если бы Вашингтон не принимал закон о санкциях и не высылал российских дипломатов из США, то Москва бы не пошла на ответные меры.

"Если бы не было высылки российских дипломатов и закрытия доступа к российской дипсобственности в США со стороны предыдущей администрации, а также санкционного закона, принятого уже при нынешней администрации, нам бы не пришлось прибегать к этим мерам. Обмен "уколами" — не наш выбор", - заявили в российской дипмиссии.

Ранее официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт выразила сожаление по поводу сокращения дипперсонала в Москве. Она заявила, что подобные шаги ставят под сомнение серьезность намерений Москвы улучшить двухсторонние отношения.

В декабре 2016 года администрация тогда еще действующего президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов и наложила арест на два объекта дипсобственности в Нью-Йорке и Мэриленде. Причиной стало "вмешательство России" в выборы США и "притеснение" американских дипломатов в Москве.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, расширяющий антироссийские санкции. Москва в ответ на действия США закрыла доступ американским дипломатам к посольской даче в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице. Также Россия рекомендовала США сократить численность сотрудников дипмиссии до 455 человек. Ответ Вашингтона будет готов к 1 сентября.

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