Студентка из Бердска получила 3 года колонии за попытку бегства в Сирию
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Суд Новосибирска в четверг приговорил к трем годам колонии 20-летнюю студентку, которая собиралась сбежать в Сирию и вступить в ряды террористов.
Студентку из Бердска, которая намеревалась уехать в Сирию и вступить в ряды террористов, приговорили к 3 годам колонии. Такое решение вынес окружной военный суд в Новосибирске, сообщает "ТВ Центр".
20-летняя Валерия Старостенко собиралась выйти замуж за боевика запрещённой в России группировки "Джебхат ан-Нусра". Как установило следствие, террорист вышел на девушку в социальных сетях и вёл активную вербовку, после чего предложил переехать к нему в Сирию и оплатил расходы на дорогу.
Студентку задержали прошлой осенью в столичном аэропорту "Шереметьево". При себе у неё также обнаружили медикаменты, которые она везла больным и раненым боевикам.
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