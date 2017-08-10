Собянин открыл эстакады на развязке СВХ с Щёлковским шоссе

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Сергей Собянин в четверг открыл две новые эстакады-съезды с Щелковского шоссе при движении в центр на Северо-Восточную хорду в сторону шоссе Энтузиастов и Открытого шоссе.

В Москве открыли сразу две новые эстакады — участок на развязке Северо-Восточной хорды с Щёлковским шоссе. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Движение запустил мэр столицы Сергей Собянин. Первой проехала тяжёлая техника. Сейчас завершается благоустройство прилегающей территории.

Северо-Восточная хорда - строящаяся многополосная и бессветофорная магистраль. Её длина составит почти 30 километров. Трасса свяжет отдаленные районы Москвы, что заметно разгрузит движение во всём городе.

"В настоящее время здесь, на востоке, строится одновременно четыре участка от МКАД до Открытого шоссе. Сегодня запускается еще один участок эстакады Щелковского шоссе в строну Измайловского. Люди будут ездить уже не час, как они добирались от Измайловского до Щелковки, а за 7-10 минут. Остальные участки от Открытого шоссе до МКАД будут построены в конце 2018 года, будут сдаваться поэтапно", - сказал Сергей Собянин.